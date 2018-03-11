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03. 11. 2018

УПЦ МП: Филарет и Макарий не смогут претендовать на главу новой церкви

Главы УПЦ Киевского патриархата Филарет (Денисенко) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макарий (Малетич) "не смогут" участвовать в выборах на высший пост "в создаваемой усилиями Константинопольского патриархата" новой украинской церкви. Об этом в субботу, 3 ноября, заявил управляющий делами УПЦ Московского патриархата митрополит Антоний, сообщает ТАСС.

"Есть информация о письме с Фанара (квартал в Стамбуле, где располагается резиденция Константинопольского патриарха - ред.), направленного в Киевский патриархат и УАПЦ, согласно которому в выборах не смогут принять участие ни Филарет, ни Макарий", - заявил митрополит в эфире одного из украинских телеканалов.

Ранее Петр Порошенко и патриарх Варфоломей подписали договор о сотрудничестве между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Напомним, что 11 октября Константинополь приступил к предоставлению автокефалии церкви в Украине.
 
18 октября Верховная Рада приняла законопроект о передаче Константинопольскому патриархату Андреевской церкви в Киеве.

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Источник: korrespondent.net

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