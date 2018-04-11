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04. 11. 2018

Названа победительница конкурса Мисс Земля-2018

Обладательницей титула Мисс Земля-2018 стала 23-летняя представительница Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен. Об этом в субботу, 3 ноября сообщила пресс-служба конкурса в Facebook.

Награждение состоялось в столице Филиппин Маниле. 

Как пишет издание Rappler, Нгуен изучает маркетинг в университете, свободно говорит на английском языке и любит котов за их умение адаптироваться к окружающей среде.

В презентационном ролике девушка рассказывала об экологическом проекте по сохранению реки Меконг на юге Вьетнама.

Отмечается, что титулы Мисс Огонь, Мисс Вода и Мисс Воздух получили конкурсантки из Мексики, Колумбии и Австрии.

Cмотрите фотогалерею: Названа победительница конкурса Мисс Земля-2018

Конкурс Мисс Земля проводится с 2001 года на Филиппинах и входит в "большую четверку" самых крупных и престижных соревнований наряду с Мисс Вселенная, Мисс мира и Мисс Интернешнл. Он направлен на повышение осведомленности о проблемах окружающей среды. 

Девушка упала в обморок, выиграв конкурс красоты
 
Ранее сообщалось, что организаторы конкурса красоты Мисс Земля в Ливане лишили титула победительницу нынешнего года из-за фото с израильской конкурсанткой.

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Источник: korrespondent.net

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