На "теплые кредиты" в 2019 г. выделят 400 млн грн

В правительстве обещают направить 400 млн гривен на так называемые "теплые кредиты" для украинцев в ​​2019 году. Об этом в субботу, 3 ноября, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook.

"В 2019 году мы выделяем на Теплые кредиты 400 млн грн. Это означает, что украинцам будет легче приобрести энергоэффективное оборудование: металлопластиковые окна и двери, счетчики для тепла и воды, котлы, теплоизоляционные материалы и прочее", - написал глава правительства в соцсети.

Он также напомнил, что программа действует в Украине с октября 2014 года, и за четыре года существования ею воспользовались около 500 тысяч украинских семей.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров выделил дополнительные 100 млн гривен на реализацию государственной программы Теплые кредиты.

Напомним, за три месяца 2018 года в Украине освоили 1200 "теплых кредитов", тогда как за предыдущие три года - 1300.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net