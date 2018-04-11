Меланья Трамп встала на защиту мужа

Первая леди США Меланья Трамп призвала американцев поддержать президента Дональда Трампа на выборах и доказать таким образом, что демократы и СМИ ошибаются, дискредитируя ее мужа. Об этом в субботу, 3 ноября сообщает телеканал NBC News.

"Демократы и оппозиционные СМИ делают все, что они могут, чтобы дискредитировать Дональда с ложными обвинениями, распространяя фейковые новости и создавая видимость того, что у него нет поддержки американских избирателей", − указала Меланья Трамп в письме, которое было отправлено национальным комитетом Республиканской партии США.

"Это битва, которую мы должны выиграть вместе. Я прошу вас и других американцев по всей стране лично выразить вашу поддержку и помочь доказать, что демократы и СМИ ошибаются", − подчеркнула супруга американского лидера.

Напомним, выборы в Конгресс США пройдут 6 ноября. По их результатам будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети Сената (35 из 100 членов).

Ранее сообщалось, что Twitter удалил десять тысяч учетных записей пользователей, с помощью которых публиковались призывы не голосовать на выборах в Конгресс США.

Трамп назвал выдумкой любой текст СМИ со ссылкой на анонимные источники

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net