В Шотландии мужчина застрял на скале, спасаясь от тюленей

На пляже шотландского города Аймут около 50 тюленей напали на мужчину, который возвращался с рыбалки. Об этом в субботу, 3 ноября, сообщил телеканал Sky News.

Отмечается, что из-за агрессивного поведения тюленей мужчина вынужден был забраться на скалу, где застрял до наступления темноты.

В операции по спасению рыбака со скалы участвовали четыре бригады береговой охраны, а также полиция.

Для того, чтобы опуститься к мужчине, который находился на высоте 23 метра, пришлось использовать специальный канат.

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Тюлень врезал мужчине осьминогом по лицу

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Источник: korrespondent.net