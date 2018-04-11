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04. 11. 2018

В Британии дети получили травмы из-за инцидента с надувной горкой

В результате инцидента с большой надувной горкой в парке английского города Уокинг были серьезно травмированы семь детей, сообщает Daily Mail.

По информации издания, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Они получили травмы шеи, рук, ног а также позвоночника.
 
Свидетели происшествия рассказали, что группа детей начала падать во время спуска с высокой надувной горки.
 
По их словам, горка выглядела "хлипкой" и на ней одновременно было около 40 человек, что возможно стало причиной инцидента.
 
Отмечается, что люди собрались в парке, чтобы посмотреть фейерверк, однако после происшествия полиция эвакуировала всех посетителей мероприятия.
 

Cмотрите фотогалерею: В Британии дети получили травмы из-за инцидента с надувной горкой

 
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Источник: korrespondent.net

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