В результате инцидента с большой надувной горкой в парке английского города Уокинг были серьезно травмированы семь детей, сообщает Daily Mail.

По информации издания, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Они получили травмы шеи, рук, ног а также позвоночника.

Свидетели происшествия рассказали, что группа детей начала падать во время спуска с высокой надувной горки.

По их словам, горка выглядела "хлипкой" и на ней одновременно было около 40 человек, что возможно стало причиной инцидента.

Отмечается, что люди собрались в парке, чтобы посмотреть фейерверк, однако после происшествия полиция эвакуировала всех посетителей мероприятия.

Cмотрите фотогалерею: В Британии дети получили травмы из-за инцидента с надувной горкой На Буковине студент умер после падения с качели в парке Напомним, в США пятилетний ребенок отравился мармеладом, начиненным метамфетамином, который получил на Хеллоуин.

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Источник: korrespondent.net