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04. 11. 2018

В НАТО рассказали о трудностях на Восточном фронте

Глава Международного военного штаба альянса генерал-лейтенант Ян Брукс считает, что в случае столкновения с Россией европейские страны − участницы НАТО столкнутся с серьезными проблемами по транспортировке военной техники и контингента. Об этом сообщает журнал Defense News.

"Я бы сказал, что, с военной точки зрения, передвижения войск недостаточно быстрые", − отметил Брукс. 

В статье указано, что на сегодняшний день члены НАТО столкнулись с недостаточной "военной мобильностью" по переброске солдат и техники на потенциальный Восточный фронт.

Для решения данной проблемы необходимо найти дороги, способные выдержать вес военной техники, увеличить пропускную способность ключевых портов или отремонтировать устаревшие железнодорожные пути.

Также странам − участницам блока необходимо заранее получить разрешение от союзников на пересечение их границ и воздушного пространства. Отмечается, что эти вопросы частично находятся в руках ЕС, частично в компетенции стран − участниц организации.

СМИ: Пентагон собирает данные на случай войны с РФ

Ранее сообщалось, что НАТО намерено значительно увеличить оборонную способность Европы.

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Источник: korrespondent.net

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