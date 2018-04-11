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04. 11. 2018

Трамп остановил выступление из-за инцидента со зрителем

Президент США Дональд Трамп приостановил выступление на предвыборном митинге в поддержку республиканцев во Флориде из-за того, что человеку в толпе стало плохо.

Во время инцидента американский лидер пытался приободрить пострадавшего и позвал докторов.

 
После ухода медиков Трамп отметил, что люди по семь часов стояли на жаре, чтобы занять место поближе к нему.

Инцидент занял не более пяти минут. 

У Трампа случился конфуз с зонтом

Ранее Трамп заявил, что сделал Америку великой и тем самым выполнил предвыборное обещание

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Источник: korrespondent.net

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