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04. 11. 2018

Пожар в больнице Рио-де-Жанейро унес жизни трех человек

 
В бразильском городе Рио-де-Жанейро в результате пожара в больнице погибли три человека, сообщает Globo.
 
Отмечается, что сильный пожар произошел в муниципальной больнице Лоуренсу Жоржи в субботу, 3 ноября.
 
По информации телеканала, люди погибли во время эвакуации из медицинского учреждения.
 
В Днепре из-за пожара в многоэтажке погибли три человека
 
Напомним, в начале сентября в столице Бразилии пожар полностью уничтожил Национальный музей.

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Источник: korrespondent.net

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