Пожар в больнице Рио-де-Жанейро унес жизни трех человек

В бразильском городе Рио-де-Жанейро в результате пожара в больнице погибли три человека, сообщает Globo.

Отмечается, что сильный пожар произошел в муниципальной больнице Лоуренсу Жоржи в субботу, 3 ноября.

По информации телеканала, люди погибли во время эвакуации из медицинского учреждения.

В Днепре из-за пожара в многоэтажке погибли три человека

Напомним, в начале сентября в столице Бразилии пожар полностью уничтожил Национальный музей.

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Источник: korrespondent.net