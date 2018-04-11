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04. 11. 2018

Нетаньяху поблагодарил Трампа за санкции против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за введение санкций против Ирана.

"Годы я призывал к полному восстановлению санкций против кровавого террористического режима Ирана, угрожающего всему миру. Спасибо, президент Трамп, за исторический шаг", − подчеркнул Нетаньяху в Twitter.

Thank you, President Trump, for your historic decision. The sanctions are truly coming @realDonaldTrump pic.twitter.com/JTLW6LMOg0

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 3 ноября 2018 г.

Напомним, 2 ноября администрация США объявила о восстановлении всех санкций, снятых с Ирана в рамках ядерной сделки 2015 года.

Ранее меры США против Ирана действовали до заключения в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий. В мае 2018 года США вышли из соглашения и объявили о возвращении с 5 ноября старых санкций и введении новых. 

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Источник: korrespondent.net

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