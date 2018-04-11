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04. 11. 2018

В Италии разбился легкомоторный самолет, есть жертвы

В Италии разбился легкомоторный самолет SIAI-Marchetti SF-260, в результате аварии два человека погибли. Об этом в субботу, 3 ноября, сообщает агентство ANSA.

Отмечается, что инцидент произошел возле поселка Бриан близ Венеции.

Как стало известно, в кабине находился летчик-инструктор. Причина аварии неизвестна.

Напомним, накануне в Египте разбился истребитель МиГ-29М.

Как сообщалось, во время международных учений Чистое небо - 2018 потерпел крушение украинский истребитель Су-27УБ.

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Источник: korrespondent.net

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