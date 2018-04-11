Итоги 03.11: Договор с Варфоломеем и Мисс-Земля

Президент Украины и Вселенский патриарх подписали договор о сотрудничестве

Президент Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

Глава государства отметил, что документ создает все условия для того, чтобы процесс подготовки к собору, процесс предоставления томоса был приведен в абсолютно четкое соответствие с канонами православной церкви.

В Русской православной церкви заявили, что соглашение не означает создание независимой Украинской православной церкви и ничего не меняет для миллионов верующих в Украине.