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04. 11. 2018

Итоги 03.11: Договор с Варфоломеем и Мисс-Земля

 
Президент Украины и Вселенский патриарх подписали договор о сотрудничестве
 
Президент Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом. 
 
Глава государства отметил, что документ создает все условия для того, чтобы процесс подготовки к собору, процесс предоставления томоса был приведен в абсолютно четкое соответствие с канонами православной церкви.
 
В Русской православной церкви заявили, что соглашение не означает создание независимой Украинской православной церкви и ничего не меняет для миллионов верующих в Украине.
 
На Филлипанах выбрали победительницу конкурса Мисс Земля-2018
 
Обладательницей титула Мисс Земля-2018 стала 23-летняя представительница Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен. Девушка изучает маркетинг в университете, свободно говорит на английском языке и любит котов.
 
В Египте разбился истребитель 
 
В Египте во время выполнения тренировочного полета разбился истребитель МиГ-29М российского производства. Летчик успел катапультироваться перед катастрофой.
 
Позже официальный представитель египетской армии сообщил, что причиной аварии самолета стали неполадки в системе управления. 
 
Украина и Турция подписали документы о сотрудничестве
 
Украинская и турецкая стороны в рамках официального визита президента Петра Порошенко в Стамбул подписали ряд двусторонних документов в оборонной, экономической и социальной сферах.
 
Также Киев и Анкара приняли решение до конца года завершить работу по подписанию соглашения о зоне свободной торговли.
 
Эрдоган передал РФ список заключенных украинцев 
 
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что передал российской стороне список заключенных украинцев для их освобождения. 

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Источник: korrespondent.net

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