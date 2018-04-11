Мэй договорилась с ЕС об условиях Brexit - СМИ

Соглашение о сотрудничестве между Великобританией и ЕС после Brexit практически достигнуто. Об этом в воскресенье, 4 ноября, сообщает британское издание The Sunday Times.

Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй удалось убедить своих коллег из ЕС пойти на уступки, благодаря которым Британия сможет остаться в таможенном союзе Евросоюза, утверждает издание.

Авторы публикации сообщают, что новые соглашения помогут также урегулировать противоречия в вопросе сотрудничества ЕС и Ирландии.

Кроме того, Мэй также намерена обеспечить политическое соглашение о будущем экономическом партнерстве с Европейским Союзом, что позволит Британии открыть перспективы свободной торговли.

Напомним, еще несколькими днями ранее британский министр по делам Brexit Доминик Рааб заявлял, что договоренности по по Brexit еще не достигнуты.

Ранее источники в британском правительстве заявили, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заключила сделку с Брюсселем, благодаря которой британские финансовые компании получат доступ к европейским рынкам после выхода из Евросоюза.

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Источник: korrespondent.net