Сутки в ООМ: 20 обстрелов, двое раненых

В течение минувших суток сепаратисты 20 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом в воскресенье, 4 ноября, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

Отмечается, что противник дважды применил вооружение, запрещенное минского договоренностями.

"Вследствие обстрелов 2 военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – говорится в сводке штаба ООС.

Сепаратисты вели прицельный огонь из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Золотое, Шумы, Авдеевка, Пески, Невельское, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Чермалык, Павлополь, Водяное и Широкино.

Огневого воздействия из минометов 82-го калибра получили защитники Золотого и Песков, а по позициям в районе Невельского НВФ стреляли из вооружения БМП.

"Трижды за минувшие сутки продолжались боевые действия вблизи Красногоровки, что на Донецком направлении. Противник открывал прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали огнем из очередных средств", – сказано в сообщении.

По данным украинской разведки, в течение суток, были уничтожены три врага, еще трое - ранены.

"С начала суток противник трижды обстрелял наши позиции - в районах Авдеевки, Гнутово и Новотошковского. Вблизи последнего, на позиции защитников Украины упало 10 вражеских мин калибра 82-мм. В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", – добавили в штабе.

Напомним, 2 ноября в ОБСЕ сообщили об обстреле беспилотника на территории, неподконтрольной Украине.

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Источник: korrespondent.net