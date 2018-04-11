Узбекистан грозит Украине санкциями

В Узбекистане заявили о возможном введении санкций против Украины из-за введения "репрессивных норм против товаров иностранного происхождения на своей территории". Об этом в субботу, 3 ноября, сообщает Громадське.
Депутаты парламента Узбекистана утверждают, что Украина "нарушает принципы справедливой конкурентной борьбы", а именно пытается ввести ограничительные меры в отношении узбекского экспорта, несправедливо обвиняя в субсидировании отдельных секторов экономики.
Так, 3 октября межведомственная комиссия по международной торговле Украины начала антисубсидиарное расследование в отношении импорта легковых автомобилей из Узбекистана. В течение 2015-2017 годов объем импорта легковых автомобилей из Узбекистана вырос на 760,7%, то есть почти в девять раз. В Укравтопроме такой рост связывают с тем, что узбекские автопроизводители могли получать субсидии от государственных органов Узбекистана и пользоваться отдельными льготами.
Как сообщалось, за первые семь месяцев 2018 года импорт легковых автомобилей в Украину вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 107,94 тысячи штук.
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Источник: korrespondent.net
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