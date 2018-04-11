Лента RSS
Подписаться на ленту
04 ноября 2018, воскресенье, 11:28
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,42
04. 11. 2018

Узбекистан грозит Украине санкциями

В Узбекистане заявили о возможном введении санкций против Украины из-за введения "репрессивных норм против товаров иностранного происхождения на своей территории". Об этом в субботу, 3 ноября, сообщает Громадське.

Депутаты парламента Узбекистана утверждают, что Украина "нарушает принципы справедливой конкурентной борьбы", а именно пытается ввести ограничительные меры в отношении узбекского экспорта, несправедливо обвиняя в субсидировании отдельных секторов экономики.

Так, 3 октября межведомственная комиссия по международной торговле Украины начала антисубсидиарное расследование в отношении импорта легковых автомобилей из Узбекистана. В течение 2015-2017 годов объем импорта легковых автомобилей из Узбекистана вырос на 760,7%, то есть почти в девять раз. В Укравтопроме такой рост связывают с тем, что узбекские автопроизводители могли получать субсидии от государственных органов Узбекистана и пользоваться отдельными льготами.

Как сообщалось, за первые семь месяцев 2018 года импорт легковых автомобилей в Украину вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 107,94 тысячи штук. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Мариванна, я домашнее задание дома забыл.
- А голову ты дома не забыл?
- Нет, вот она, в пакете.
- Тогда начнём обряд!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.