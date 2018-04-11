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04. 11. 2018

В Австралии загорелся свадебный автобус

В Сиднее сгорел автобус, который вез молодоженов и их гостей. Его тушили два десятка пожарных. Об этом в воскресенье, 4 ноября, сообщает ТСН.

Отмечается, что водитель почувствовал запах дыма, а когда остановился, то увидел, что автобус уже горит. Все 45 человек, которые были в салоне, успели быстро выбежать.

Водитель пытался потушить пожар самостоятельно огнетушителем, но не смог.

Автобус полностью выгорел за считанные минуты. Погасить транспортное средство и соседнее здание, на которую перекинулось пламя, удалось только шести машинам и двум десяткам пожарных.

Напомним, несколькими днями ранее под Киевом сгорел пассажирский автобус.

Также сообщалось, что под Винницей в пассажирском автобусе возник пожар.

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Источник: korrespondent.net

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