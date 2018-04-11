Россия передаст Украине сепаратиста "ДНР"

Одессита Максима Шадрова, который воевал за "ДНР" выдворят в Украину. Соответствующее решение принял Лукояновський районный суд Нижегородской области РФ. Об этом в воскресенье, 4 ноября, сообщает Думская.
В постановлении суда отмечается, что у него отсутствуют документы, подтверждающие право на пребывание в России.
В суде Шадров заявлял о существовании на территории Украины угрозы его жизни и здоровью. Однако, не увидев фактов и доказательств такой угрозы, суд решил все же выдворить нарушителя за пределы страны.
СМИ отмечается, что Шадров работал снайпером в незаконном вооруженном формировании Русь. Принимал участие в захвате Славянска, потом воевал под Донецком. Сепаратисты называли его "Макс Одесса".
А в 2011 году Максима Шадрова вместе с женой, отцом и группой других украинцев задержали ливийские повстанцы. Его обвиняли в ведении боевых действий на стороне режима Каддафи, но тогда наемнику удалось избежать наказания.
"Шадров заявил, что приехал в Ливию работать поваром, показал соответствующий контракт, а со снайперской винтовкой, мол, фотографировался из-за бахвальства и вообще ею пользоваться не умеет. Тогда украинская общественность поверила "гастарбайтерам", и при содействии МИД Украины Шадрова с женой вернули на родину", - говорится в сообщении.
Напомним, несколькими днями ранее в Украине сепаратиста "ЛНР" приговорили к четырем годам тюрьмы.
Накануне польские пограничники задержали трех украинцев. Во время проверки оказалось, что украинцы не имеют соответствующих разрешений на выполнение работ в Польше.
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Источник: korrespondent.net
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