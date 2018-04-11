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04. 11. 2018

На Сицилии произошло наводнение: десять погибших

По меньшей мере десять человек погибли из-за наводнения на итальянском острове Сицилия. Среди погибших – трое детей. Об этом в воскресенье, 4 ноября, сообщает агентство ANSA.

Отмечается, что девять человек, включая женщин и детей, погибли на вилле в районе Кавалларо в неподалеку от Палермо. Одна из рек вышла из берегов из-за проливных дождей, которые обрушились на остров, и затопила дом.

Среди погибших - двое детей одного года и трех лет, а также 15-летний подросток. В доме находилось две семьи, в общей сложности, было 12 человек. Двоим удалось спастись.

Кроме того, еще один человек, пропавший без вести в Викари (Палермо), был найден мертвым. Его автомобиль затопило водой - мужчина не успел выбраться.

Накануне сообщалось, что за неделю в Италии 20 человек погибли в результате непогоды, уничтожившей тысячи гектаров леса на севере страны. 

Напомним, непогода обрушилась на многие районы Италии в прошлое воскресенье, 28 октября.

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Источник: korrespondent.net

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