В Донецке прогремел взрыв

В Донецке поздно вечером в субботу, 3 ноября, взорвалась машина. Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на информацию от представителя группировки "ДНР" Владислава Бердичевского и пользователей соцсетей.
Отмечается, что взрыв произошел на улице Щетинина в Пролетарском районе у дома №5.
О взрыве и сгоревшем автомобиле сообщали также пользователи соцсетей.
Отмечается, что пожар вскоре был потушен. О пострадавших пока нет данных.
Также была опубликована фотография.
Напомним, 31 августа при взрыве в Кафе Сепар в центре Донецка погиб глава "ДНР" Александр Захарченко. Позже стало известно, что взрывчатку заложили за Чебурашку на вывеске заведения.
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Источник: korrespondent.net
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