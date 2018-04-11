Лента RSS
Подписаться на ленту
04 ноября 2018, воскресенье, 14:55
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,42
04. 11. 2018

Порошенко побывал на производстве беспилотников

Президент Петр Порошенко в ходе официального визита в Турцию в воскресенье, 4 ноября, посетил производство компании Baykar Makina, которая является одним из мировых лидеров в производстве мощных беспилотных авиационных комплексов, сообщает пресс-служба главы государства.

Украинской делегации были продемонстрированы тактико-технические характеристики БПЛА различных типов, включая военные.

Также были проведены переговоры о сотрудничестве и кооперации между оборонными комплексами Украины и Турции.

Cмотрите фотогалерею: Порошенко побывал на производстве беспилотников

Как сообщалось, сегодня президенты Украины и Турции Петр Порошенко и Реджеп Эрдоган  откроют Консульство Украины в Анталье.

Ранее украинская и турецкая стороны в рамках официального визита президента Петра Порошенко в Стамбул подписали ряд двусторонних документов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Анекдот все анекдоты

- Мариванна, я домашнее задание дома забыл.
- А голову ты дома не забыл?
- Нет, вот она, в пакете.
- Тогда начнём обряд!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.