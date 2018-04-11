Активисты сообщили о смерти Екатерины Гандзюк

Управляющая делами Херсонского горисполкома и активистка Екатерина Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой, умерла.

Об этом говорится в сообщении на странице Кто заказал Катю Гандзюк? в Facebook.

Отмечается, что детали будут сообщены позже.

Ранее сообщалось, что СБУ засекретила информацию о заказчиках нападения на Гандзюк.

Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Екатерину Гандзюк. Полиция расследует дело по статье покушение на убийство с особой жестокостью.

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Источник: korrespondent.net