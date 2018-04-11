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04. 11. 2018

В Британии отрицают слухи о "тайном" соглашении с ЕС по Brexit

В правительстве Великобритании опровергли информацию СМИ о том, что Лондон якобы добился от ЕС уступок, которое позволят Великобритании на время остаться в таможенном союзе после Brexit. Об этом в воскресенье, 4 ноября, сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал Sky News.

Отмечается, что представитель правительства в воскресенье назвал "спекуляцией" эти сообщения, опубликованные газетой The Sunday Times.

"Премьер-министр ясно давала понять, что мы добиваемся прогресса на переговорах о будущих отношениях (с ЕС – ред.), и что соглашение по условиям выхода из ЕС готово на 95%. Переговоры продолжаются", - добавил он.

Пребывание в таможенном союзе ЕС позволило бы, в частности, избежать восстановления полномасштабного погранконтроля на границе с Ирландией. Данный вопрос до сих пор фигурирует в списке нерешенных проблем между Брюсселем и Лондоном.

Напомним, ранее The Sunday Times сообщил о том, что Великобритания сможет остаться в таможенном союзе Евросоюза.

З несколько дней до этого британский министр по делам Brexit Доминик Рааб заявлял, что договоренности по по Brexit еще не достигнуты.

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Источник: korrespondent.net

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