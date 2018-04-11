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04. 11. 2018

Порошенко отреагировал на смерть Гандзюк

Президент Петр Порошенко требует от правоохранителей сделать все необходимое для раскрытия убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом он заявил во время встречи с украинской общиной в Анталии (Турция), трансляция которой велась на странице президента в Facebook.

Он рассказал, что ему сообщили, что активистка Катерина Гандзюк, которую облили кислотой, умерла в больнице.

"Я хочу обратиться к правоохранителям, чтобы было сделано все возможное для того, чтобы были найдены убийцы, чтобы убийцы были наказаны, оказались на скамье подсудимых. И мы все должны объединить усилия для того, чтобы это произошло, совместно помочь правоохранительным органам, полиции, чтобы зло было наказано", - добавил президент.

Напомним, в воскресенье днем стало известно о смерти активистки Катерины Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой.

Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Екатерину Гандзюк. Полиция расследует дело по статье покушение на убийство с особой жестокостью.

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Источник: korrespondent.net

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