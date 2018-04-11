Лента RSS
Подписаться на ленту
04 ноября 2018, воскресенье, 16:24
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,42
04. 11. 2018

В Анталии открыли консульство Украины

В турецкой Анталии в воскресенье, 4 ноября, открыли украинское консульство. Об этом сообщил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Глава государства, который пребывает с визитом в Турции, принял участие в церемонии открытия.

"Открываем Консульство Украины в Анталии. Более 1,3 млн украинцев в этом году приезжали в Турцию. Из них более 800 тысяч - именно в Анталию", - сообщил глава государства в соцсети.

Порошенко выразил надежду, что консульское присутствие Украины в Анталии даст возможность украинским дипломатам активно участвовать в большом количестве международных саммитов, которые здесь происходят.

Напомним, сегодня Порошенко также побывал на производстве мощных беспилотников в Турции.

Ранее украинская и турецкая стороны в рамках официального визита президента Петра Порошенко в Стамбул подписали ряд двусторонних документов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Анекдот все анекдоты

- Мариванна, я домашнее задание дома забыл.
- А голову ты дома не забыл?
- Нет, вот она, в пакете.
- Тогда начнём обряд!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.