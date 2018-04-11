В Анталии открыли консульство Украины

В турецкой Анталии в воскресенье, 4 ноября, открыли украинское консульство. Об этом сообщил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Глава государства, который пребывает с визитом в Турции, принял участие в церемонии открытия.

"Открываем Консульство Украины в Анталии. Более 1,3 млн украинцев в этом году приезжали в Турцию. Из них более 800 тысяч - именно в Анталию", - сообщил глава государства в соцсети.

Порошенко выразил надежду, что консульское присутствие Украины в Анталии даст возможность украинским дипломатам активно участвовать в большом количестве международных саммитов, которые здесь происходят.

Напомним, сегодня Порошенко также побывал на производстве мощных беспилотников в Турции.

Ранее украинская и турецкая стороны в рамках официального визита президента Петра Порошенко в Стамбул подписали ряд двусторонних документов.

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Источник: korrespondent.net