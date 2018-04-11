В ЕС прокомментировали смерть Гандзюк

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан в воскресенье, 4 ноября, выразил сожаление по поводу смерти активистки Екатерины Гандзюк. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.
Хан также призвал призвал привлечь виновных к ответственности.
Very saddened by the news of the passing of the incredibly brave Kateryna #Handziuk. Attacks against #civilsociety activists are unacceptable. The perpetrators of this vicious crime must be brought to justice. My thoughts are with her family and friends. #Ukraine— Johannes Hahn (@JHahnEU) 4 ноября 2018 г.
"Очень расстроен известием о смерти невероятно храброй Екатерины Гандзюк. Нападения на общественных активистов неприемлемы. Виновные в этом ужасном преступлении должны быть привлечены к ответственности", - написал комиссар.
Напомним, в воскресенье днем стало известно о смерти активистки Катерины Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой.
Позже в полиции подтвердили факт смерти и сообщили предварительную причину смерти.
Петр Порошенко призвал правоохранителей найти и наказать виновных в смерти херсонской активистки.
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Источник: korrespondent.net
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