Каир заявил о ликвидации боевиков, напавших на автобус с паломниками

Египетские силовики заявили о ликвидации в ходе спецоперации 19 исламских боевиков из группировки, ответственной за нападение на христиан в центральном Египте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на египетское министерство внутренних дел в воскресенье, 4 ноября.

"В ходе боевой операции в пустынной местности на западе провинции Минья египетские силовики уничтожили 19 боевиков "Исламского государства", которые считались виновными в нападении на местных христиан", - говорится в сообщении.

Пока не сообщается, когда именно произошла это спецоперация.

Напомним, в результате атаки на автобус с паломниками 2 ноября погибли семь человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net