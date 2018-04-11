Лента RSS
Подписаться на ленту
04 ноября 2018, воскресенье, 17:56
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,42
04. 11. 2018

Смерть Гандзюк: активисты назвали причину

Причиной смерти общественной активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк стали осложнения, связанные с многочисленными ожогами кожи после нападения с серной кислотой. Об этом сообщается в сообществе Кто заказал Катю Гандзюк? на странице в Facebook в воскресенье, 4 ноября.

"Сегодня утром умерла Катя. Причина - не пережила нападение серной кислотой. Умерла от последствий полученных ожогов, потому что на Катю вылили литр кислоты, и это ее убило", - говорится в сообщении.

При этом активисты уточнили, что клиническую причину смерти покажет вскрытие.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что по предварительным данным, причиной смерти активистки стал отрыв тромба.

Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Екатерину Гандзюк.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Анекдот все анекдоты

- Мариванна, я домашнее задание дома забыл.
- А голову ты дома не забыл?
- Нет, вот она, в пакете.
- Тогда начнём обряд!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.