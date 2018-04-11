Смерть Гандзюк: активисты назвали причину

Причиной смерти общественной активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк стали осложнения, связанные с многочисленными ожогами кожи после нападения с серной кислотой. Об этом сообщается в сообществе Кто заказал Катю Гандзюк? на странице в Facebook в воскресенье, 4 ноября.

"Сегодня утром умерла Катя. Причина - не пережила нападение серной кислотой. Умерла от последствий полученных ожогов, потому что на Катю вылили литр кислоты, и это ее убило", - говорится в сообщении.

При этом активисты уточнили, что клиническую причину смерти покажет вскрытие.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что по предварительным данным, причиной смерти активистки стал отрыв тромба.

Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Екатерину Гандзюк.

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Источник: korrespondent.net