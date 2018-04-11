В Израиле случилось ДТП при участии грузовика и микроавтобуса, в котором погибли шесть человек, еще пять получили ранения. Как сообщает The Jerusalem Post, авария произошла утром в воскресенье, 4 ноября, на шоссе № 90 в Иорданской долине, недалеко от Мертвого моря.
Как пишет издание, грузовик столкнулся с микроавтобусом, однако официальная версия ДТП еще не озвучена.
Cмотрите фотогалерею: При ДТП в Израиле погибли шесть человек
Спасателям пришлось извлекать пассажиров искореженного фургона с помощью спецсредств. Все пострадавшие были доставлены в больницы вертолетом. Состояние одного из них врачи оценивают, как крайне тяжелое.
Сам водитель грузовика в госпитализации не нуждался. После того, как мужчину осмотрели медики, его взяли под стражу полицейские.
В Китае автобус упал в реку: есть жертвы
Ранее в Израиле в результате дорожно-транспортного происшествия погибли восемь человек, в том числе шестеро детей.
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Источник: korrespondent.net
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