ЕС после Brexit сменит посольство в Лондоне на делегацию

Брюссель планирует направить в Лондон дипломатическую миссию в составе 29 человек, которая будет представлять Евросоюз после завершения процедуры Brexit.
Дипмиссия будет называться делегацией, а не посольством, и станет частью внешнеполитического ведомства ЕС - Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS). Кроме того, часть миссии - в составе 5 человек - будет находиться в столице Северной Ирландии Белфасте для наблюдения за осуществлением соглашения о Северной Ирландии.
Еврокомиссия имеет представительства во всех государствах - членах ЕС. В настоящее время в британском офисе Евросоюза работает команда из 27 сотрудников.
Как только Великобритания официально покинет ЕС в марте 2019 года, базирующееся в Вестминстере представительство будет официально заменено. Где будет располагаться штаб-квартира новой делегации, пока не сообщается.
Отдельно указывается, что представительства ЕС в Шотландии и Уэльсе, скорее всего, будут закрыты. Новый посол Евросоюза в Великобритании будет назначен позднее руководителем внешней политики Брюсселя Федерикой Могерини. ЕС располагает 140 делегациями в различных странах и организациях, включая ООН и ВТО.
Ранее The Sunday Times сообщил о том, что Великобритания сможет остаться в таможенном союзе Евросоюза.
За несколько дней до этого британский министр по делам Brexit Доминик Рааб заявлял, что договоренности по Brexit еще не достигнуты.
Источник: Русская служба DW
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Источник: korrespondent.net
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