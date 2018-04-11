Дело Гандзюк: стали известны детали расследования

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган рассказала о ходе расследования дела о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Как Сарган написала на своей странице в Facebook, в ходе следствия было допрошено 367 человек, назначено и проведена 21 экспертизу, 9 обысков и 26 осмотров. Также она добавила, что дело будет передано в суд.
"По факту покушения на убийство ГУ Нацполиции в Херсонской области было открыто уголовное производство. Правоохранителями установлено 5 лиц, которые объективно подозреваются в организации и совершении преступления и всем судом были избраны меры пресечения", - сообщила пресс-секретарь ГПУ.
Отмечается, что сейчас под стражей находятся двое подозреваемых – Сергей Торбин и Никита Грабчук. Другим подозреваемым, в связи с сотрудничеством со следствием, суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
"Центральным управления СБ Украины проводится досудебное расследование по факту определения заказчика указанного преступления. В связи с этим, 28 октября Торбина из Херсонского СИЗО для проведения следственных действий, направили в центральное управления СБУ в г. Киев", - добавила Сарган.
Ранее Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан призвал привлечь виновных в нападении на Гандзюк к ответственности.
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Источник: korrespondent.net
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