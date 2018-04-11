Непогода в Италии: число жертв приближается к 30

Смертельная непогода на острове Сицилия унесла жизни по меньшей мере 12 человек, таким образом общее число погибших от штормов, которые охватили Италию, достигло 29 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных чиновников в воскресенье, 4 ноября.

Проливные дожди, вызвавшие оползни и наводнения, привели к гибели 10 человек в регионе Палермо.

"До сих пор есть пропавшие без вести", - добавили в префектуре города на Сицилии.

Еще два смертельных случая произошли в районе сицилийского городка Агридженто, когда машину похоронило под оползнем, сообщил еще один чиновник.

Итальянское агентство по вопросам гражданской защиты заявило, что количество смертей, вызванных непогодой, составляло 17, за исключением случаев смертей на Сицилии.

Ранее сообщалось, что за неделю в Италии 20 человек погибли в результате непогоды, уничтожившей тысячи гектаров леса на севере страны.

Напомним, непогода обрушилась на многие районы Италии в прошлое воскресенье, 28 октября.

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Источник: korrespondent.net