В Иране проходят массовые антиамериканские демонстрации

В Тегеране и ряде других городов Ирана в воскресенье, 4 ноября, проходят массовые демонстрации против Соединенных Штатов. В акциях принимает участие несколько тысяч человек.
Демонстранты скандируют "Смерть Америке". Многие из них несут плакаты, высмеивающие президента США Дональда Трампа, а также жгут флаги Соединенных Штатов и долларовые банкноты.
Протесты в Иране проходят в годовщину захвата посольства Соединенных Штатов в Тегеране в 1979 году в ходе исламской революции. Группа иранских студентов-радикалов на протяжении 444 дней удерживала в заложниках в посольстве более 50 американских дипломатов. Тогда США разорвали дипломатические отношения с Ираном.
Накануне верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем микроблоге Twitter заявил, что за 40 лет "военной, экономической и медийной вражды" Вашингтон потерпел поражение.
Напомним, 5 ноября вступают силу новые санкции Соединенных Штатов в отношении Ирана. Они затронут банковский и нефтяной сектор страны и могут окончательно парализовать иранскую экономику.
Источник: Русская служба DW
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Источник: korrespondent.net
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