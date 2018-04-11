Крушение Boeing в Индонезии: на сушу подняты 105 тел

В Индонезии спасатели подняли на сушу 105 тел жертв авиакатастрофы Boeing 737. Об этом сообщает агентство Reuters в воскресенье, 4 ноября.

Как сообщается, власти Индонезии на три дня продолжили поиск жертв в результате падения самолета авиакомпании Lion Air в Яванском море, а также его второго бортового самописца. Такое решение было принято на основе результатов анализа места аварии, который показал, что многие тела остаются на дне моря.

Отмечается, что в настоящее время спасатели подняли на сушу 105 тел жертв авиакатастрофы, но из-за того, что все останки сильно повреждены, из них было идентифицировано лишь 14.

Ранее сообщалось, что во время поисковой операции на месте крушения самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air погиб дайвер.

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Источник: korrespondent.net