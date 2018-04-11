В городах Украины проходят митинги-реквиемы, посвященные активистке, сотруднице Херсонской мэрии Екатерине Гандзюк, которая умерла сегодня, 4 ноября.

"Ее убили. Она не пережила нападение. Мы ждем объективных данных. Мы продолжаем требовать имена заказчиков. Теперь уже убийства. Ждем всех неравнодушных в 19:00 под МВД на Богомольца. Будем вспоминать нашу Катю", - говорится в описании мероприятия на странице в Facebook в Киеве.

Подобные мероприятия были также анонсированы возле управлений полиции в областях в Днепре, Львове, Харькове, Херсоне, Хмельницком, Одессе, Житомире, Тернополе, Ровно, Сумах, Полтавы, Луцка, Ужгорода, Славянска и Черномороска.

Так, в Киеве акцию проводят активисты и журналисты, на ней присутствовали 200-400 человек.

Cмотрите фотогалерею: В Украине прошли акции памяти Гандзюк

Ранее в ГПУ сообщили, что в ходе следствия о нападении на Гандзюк было допрошено 367 человек, назначено и проведена 21 экспертизу, 9 обысков и 26 осмотров.

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Источник: korrespondent.net