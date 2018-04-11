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04. 11. 2018

В Канаде столкнулись два самолета, есть жертвы

В небе над канадской деревней Карп в 30 км от столицы Канады Оттавы столкнулись два небольших самолета – погиб один человек. Об этом сообщил телеканал CBC News со ссылкой на данные местной полиции в воскресенье, 4 ноября.

Инцидент произошел около 10.11 по местному времени. Один из самолетов после столкновения потерпел крушение возле McGee Side Road. Другой самолет был перенаправлен в международный аэропорт Оттавы, где совершил благополучную посадку.

О числе людей на борту самолетов и числе пострадавших не сообщается. Полиция закрыла участок дороги, в районе которой произошел инцидент. На месте происшествия прибыли спасатели и полиция Оттавы. В ближайшее время ожидается прибытие следователей.

Ранее в Египте во время выполнения тренировочного полета разбился истребитель МиГ-29М российского производства.

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Источник: korrespondent.net

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