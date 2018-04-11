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04. 11. 2018

В Греции фермер откопал на своем поле древнейшие статуи

Греческий фермер, обрабатывая свое поле, обнаружил фрагмент древней статуи - вскоре на его земельном участке нашли еще три фрагмента статуй и несколько могил. Об этом сообщило министерство культуры Греции, пишет Associated Press в воскресенье, 4 ноября.

Археологи с середины октября вели раскопки недалеко от центрального греческого города Аталанти, в 150 километрах к северо-западу от Афин. Раскопки начались после того, как фермер нашел туловище древнего куроса - статуи юноши - и сообщил об этом властям.

Министерство отчиталось, что в целом было найдено четыре больших фрагмента известняковых статуй молодого человека в натуральную величину, а также треугольную основу под статую.

Фрагменты включали торсы, а самый большой был даже с головой.

Кроме того, было найдено семь могил с несколькими неустановленными находками. Вероятно, они были частью большого кладбища.

 
 

Ранее в Херсонской области на курортной Арабатской стрелке археологи открыли 16 захоронений различных культур в кургане эпохи бронзы, расположенном на территории Счастливцевского сельского совета Генического района. 

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Источник: korrespondent.net

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