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04. 11. 2018

В Польше автобус из Украины попал в ДТП

На автостраде А4 вблизи города Бохня (Малопольское воеводство) произошло столкновение четырех легковых автомобилей и двухэтажного автобуса из Украины. Авария произошла днем в воскресенье, 4 ноября, сообщает Польское радио.

По данным полиции, авария произошла на 453-м километре автомагистрали A4 на высоте местности Прошувкы.

Травмы получили семь человек, в том числе двое детей и беременная женщина. Им оказали помощь на месте, а затем доставили в больницу для дальнейшей диагностики.

На автомагистрали в направлении Катовице было затруднено движение.

Ранее в Польше грузовик насмерть сбил 38-летнего гражданина Украины. А до этого в польском городе Лодзь в результате ДТП в среду погибла 21-летняя студентка из Украины.

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Источник: korrespondent.net

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