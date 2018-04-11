Талибы захватили военную базу в Афганистане

Боевики радикального исламистского движения Талибан в ночь на 4 ноября захватили правительственную военную базу в городе Таринкот, административном центре провинции Урузган. Об этом сообщило агентство Pajhwok со ссылкой на источники в местной администрации.

Собеседник агентства сообщил, что на территории базы находились 25 военнослужащих афганской национальной армии и представителей полиции округа. Число погибших или пострадавших в результате нападения не сообщается. Отмечается, что боевики захватили на базе оружие и армейский транспорт.

Представители Талибана заявили, что убили 10 человек и взяли в заложники 13. Власти провинции Урузган и представитель министерства обороны Афганистана подтвердили факт захвата военной базы, не уточнив подробностей инцидента.

Ранее в Афганистане в госучреждении произошла стрельба, в результате чего были ранены два американца.

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Источник: korrespondent.net