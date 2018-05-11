Канадец выиграл в лотерею более семи миллионов долларов



Житель канадской провинции Онтарио выиграл в лотерею 7,3 миллиона долларов, сообщает Global News.



По данным телеканала, счастливчик купил билет в канадском городе Лондон. Второй выигрышный билет на сумму 190 тысяч долларов был продан через интернет.



Напомним, ранее два жителя Канады выиграли в лотерею 5,4 миллиона долларов, а канадец-именинник сорвал миллионный джекпот в день выхода на пенсию.

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Источник: korrespondent.net