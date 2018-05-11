Луценко: Следствие в деле Гандзюк скоро завершится



Следствие в деле активистки и чиновницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк скоро будет завершено, установленные исполнители предстанут перед судом. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.



"Следствие Нацполиции, которое ни на день не останавливалось, в котором проведено 367 допросов, 21 экспертизу, проверки на детекторе лжи и иные процессуальные действия, скоро будет завершено. Установленные исполнители и организатор предстанут перед судом", – написал глава ГПУ.



Луценко напомнил, что подозреваемый в организации убийства с целью установления заказчика был переведен в конце октября в изолятор Службы безопасности Украины в Киев.



"Смерть Кати Гандзюк переживаю как личное горе. Только что завершил совещание. Все, что я обещал Кате, когда посещал ее в больнице – будет выполнено", – отметил генпрокурор.



Напомним, активистка, сотрудница Херсонской мэрии Екатерина Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой, умерла в больнице 4 ноября. В ряде городов Украина прошли митинги-реквиемы, посвященные Гандзюк.

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Источник: korrespondent.net