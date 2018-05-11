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05. 11. 2018

США призвали наказать виновных в убийстве Гандзюк


Посольство США в Украине призывает власти наказать исполнителей и заказчиков убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, сообщает диппредставительство в Twitter.

Посол США в Украине Мари Йованович выразила соболезнования семье покойной от имени правительства и народа США.

"Мы в очередной раз призываем украинскую власть привлечь преступников к ответственности, включая заказчиков", – заявила она.

Напомним, активистка, сотрудница Херсонской мэрии Екатерина Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой, умерла в больнице 4 ноября. В ряде городов Украина прошли митинги-реквиемы, посвященные Гандзюк. 

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Источник: korrespondent.net

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