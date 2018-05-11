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05. 11. 2018

Госсекретарь США выдвинул ультиматум Евросоюзу


Соединенные Штаты Америки не позволят Европейскому Союзу вести бизнес "на два фронта" – и с Ираном, и с США. Об этом заявил американский государственный секретарь Майк Помпео, передает Fox News.

"Европейским компаниям не будет позволено вести бизнес одновременно и с США, и с Ираном", – подчеркнул он.

Напомним, 2 ноября США объявили о восстановлении всех санкций, снятых с Ирана в рамках ядерной сделки 2015 года.

Ранее меры США против Ирана действовали до заключения в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий. В мае 2018 года США вышли из соглашения и объявили о возвращении старых санкций и введении новых. 

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Источник: korrespondent.net

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