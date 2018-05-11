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05. 11. 2018

Впервые человек вплавь обогнул Великобританию


Британец Росс Эджли попал в Книгу рекордов Гиннесса после того, как обогнул вплавь Великобританию. Об этом в воскресенье, 4 ноября, сообщил телеканал Sky News.
 
33-летний Эджли отправился в путь из приморского города Маргит 1 июня и стал вплавь по часовой стрелке огибать огромный остров. В пути его сопровождал моряк Мэттью Найт на катамаране, на борту которого Росс отдыхал и ночевал.
 
Мужчина находился в пути 157 дней, проплыл 3317 км и при этом ни разу не сошел на берег. Эджли финишировал в той же точке на пляже Маргита, где стартовал более пяти месяцев назад.


 
Напомним, в прошлом году поляк Себастьян Карась стал первым человеком в истории, которому удалось переплыть Балтийское море. А украинец переплыл Дунай, чтобы найти работу в Румынии.

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Источник: korrespondent.net

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