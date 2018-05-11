США и Южная Корея возобновили морские учения



Соединенные Штаты Америки и Южная Корея решили возобновить совместные морские учения, сообщает агентство Yonhap.



В понедельник, 5 ноября, военно-морские силы Южной Кореи и США начнут двухнедельные учения в районе порта Пхохан. В учениях примут участие около 500 военнослужащих.



Совместные военные учения США и Южной Кореи не проводились полгода, после того, как президента США Дональд Трамп встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре. Тогда Пхеньян согласился на проведение денуклеаризации, а США решили отменить учения с Южной Кореей, которые воспринимались в КНДР в качестве угрозы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net