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05. 11. 2018

США и Южная Корея возобновили морские учения


Соединенные Штаты Америки и Южная Корея решили возобновить совместные морские учения, сообщает агентство Yonhap.
 
В понедельник, 5 ноября, военно-морские силы Южной Кореи и США начнут двухнедельные учения в районе порта Пхохан. В учениях примут участие около 500 военнослужащих.
 
Совместные военные учения США и Южной Кореи не проводились полгода, после того, как президента США Дональд Трамп встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре. Тогда Пхеньян согласился на проведение денуклеаризации, а США решили отменить учения с Южной Кореей, которые воспринимались в КНДР в качестве угрозы.

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Источник: korrespondent.net

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