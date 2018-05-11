Саудиты убивают детей в Йемене, не умея пользоваться оружием – Трамп



Президент США Дональд Трамп прокомментировал обстрел коалицией во главе с Саудовской Аравией автобуса с детьми в Йемене в августе, назвав случившееся трагедией, вызванной неправильным использованием оружия саудовскими солдатами, сообщает Axios.

"Это ужасная ситуация – то, что случилось с автобусом и детьми. Солдаты СА попросту не знали, как использовать оружие. Я не стал бы держать в армии людей, не способных пользоваться оружием и стреляющих по автобусам с детьми", – заявил Трамп.

Напомним, 9 августа во время авиаудара арабской коалиции по йеменскому городу Саада бомба попала в школьный автобус. Погибли по меньшей мере 29 детей в возрасте до 15 лет, более 30 пострадали. Во время удара была использована бомба американского производства.

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Источник: korrespondent.net