Разгул стихии в Италии: число жертв достигло 30



До 30 человек выросло число погибших в результате наводнений в Италии, сообщают местные СМИ.



На Сицилии были обнаружены тела девяти членов одной семьи, включая детей одного, двух и 15 лет. Их дом был снесен разбившейся рекой, троим удалось спастись, забравшись на дерево.



Напомним, непогода обрушилась на многие районы Италии 28 октября. На Сицилии от наводнения погибли 12 человек.

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Источник: korrespondent.net