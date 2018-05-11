В США разбился легкомоторный самолет: есть жертвы



В американском штате Виргиния в результате крушения легкомоторного самолета погиб один человек, сообщает CBS News.



Авиакатастрофа произошла в округе Луиза. При крушении погиб пилот самолета. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в Италии разбился легкомоторный самолет, в результате аварии два человека погибли. В Нью-Йорке также произошло крушение небольшого самолета.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net