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05. 11. 2018

В США разбился легкомоторный самолет: есть жертвы


В американском штате Виргиния в результате крушения легкомоторного самолета погиб один человек, сообщает CBS News.
 
Авиакатастрофа произошла в округе Луиза. При крушении погиб пилот самолета. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
 
Напомним, ранее в Италии разбился легкомоторный самолет, в результате аварии два человека погибли. В Нью-Йорке также произошло крушение небольшого самолета.

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Источник: korrespondent.net

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