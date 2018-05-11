Итоги 04.11: Смерть Гандзюк и ультиматум США



Новый закон о кредитах вступил в силу в Украине

В Украине вступил в силу закон о возобновлении кредитования. Предполагается, что со вступлением в силу этого документа должны уменьшиться риски кредиторов при осуществлении кредитных операций, что облегчит доступ субъектов хозяйствования и физических лиц к использованию банковских займов. Также будут защищены права кредитора-ипотекодержателя, документ юридически обезопасит институт поручительства.

Двухэтажный автобус из Украины попал в ДТП в Польше

В Польше вблизи города Бохня (Малопольское воеводство) произошло столкновение четырех легковых автомобилей и двухэтажного автобуса из Украины. Травмы получили семь человек, в том числе двое детей и беременная женщина.

Великобританию впервые обогнули вплавь

Британец Росс Эджли попал в Книгу рекордов Гиннесса после того, как обогнул вплавь Великобританию. 33-летний Эджли находился в пути 157 дней, проплыл 3317 км и при этом ни разу не сошел на берег. Мужчина финишировал в той же точке на пляже Маргита, где стартовал более пяти месяцев назад.

Умерла облитая кислотой активистка Екатерина Гандзюк

Активистка, сотрудница Херсонской мэрии Екатерина Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой, умерла в больнице.

Полиция переквалифицировала нападение на Гандзюк на статью Законченное убийство Уголовного кодекса Украины. Нападавшим грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В ряде городов Украины прошли митинги-реквиемы, посвященные Гандзюк. Активисты убеждены, что причиной смерти херсонской чиновницы стали осложнения, связанные с многочисленными ожогами тела.

США выдвинули ультиматум Евросоюзу

Соединенные Штаты Америки не позволят Европейскому Союзу вести бизнес "на два фронта" – и с Ираном, и с США. Об этом заявил американский государственный секретарь Майк Помпео.

"Европейским компаниям не будет позволено вести бизнес одновременно и с США, и с Ираном", – подчеркнул он.

До 30 человек выросло число жертв наводнений в Италии

До 30 человек выросло число погибших в результате наводнений в Италии. На Сицилии были обнаружены тела девяти членов одной семьи, включая детей одного, двух и 15 лет. Их дом был снесен разбившейся рекой, троим удалось спастись, забравшись на дерево.

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Источник: korrespondent.net