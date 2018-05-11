Авиакатастрофа в Индонезии: названы данные черного ящика

Самолет индонезийской авиакомпании Lion Air разрушился при касании о воду на большой скорости. Об этом свидетельствуют данные черного ящика самолета, заявил руководитель Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно, пишет в понедельник, 5 ноября, Detik News.
По его словам, во время касания с водой двигатель самолета Lion Air вращался с высокой скоростью. Он пояснил, что эти данные были взяты из черного ящика. Глава комитета добавил, что всего на нем записаны данные о 69 летных часов самолета и 1,9 тыс. его параметров.
При этом второй бортовой самописец, который находится в кабине пилота и записывает переговоры экипажа, все еще не найден.
Также председатель комитета сказал, что выводы о разрушении самолета о воду были сделаны и по положению обломков. Он отметил, что они находились на поверхности воды в 250 кв. м. При этом обломки находились друг от друга в радиусе не более 500 м. Он пояснил, что так самолет ломается, когда контактирует с водой «или, когда он воздействует на воду». Глава комитета добавил, что при взрыве воздушного судна его обломки также деформироваль.
Напомним, самолет Lion Air потерпел крушение 29 октября после вылета из аэропорта Джакарты. Он упал в море около острове Ява, спустя 13 минут полета. В результате погибли все 189 человек на борту. Граждан Украины на борту самолета не было.
Известно, что перед падением пилоты самолета связывались с диспетчерами и запрашивали разрешение вернуться в аэропорт вылета. Позднее в Lion Air признали, что у разбившегося борта ранее были технические проблемы.
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Источник: korrespondent.net
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