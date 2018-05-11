На Прикарпатье в ДТП легковушки с грузовиком погибли два человека

В Ивано-Франковской области в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли два человека. Об этом в воскресенье, 4 ноября, сообщила пресс-служба областной полиции.

Отмечено, что ДТП произошло в с. Старые Кровотули.

"24-летний житель района совершил аварию автомобилем Opel Vectra. Водитель легковушки двигался в направлении Черновцов, но на участке автодороги Стрый-Черновцы-Мамалыга не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Из-за такого маневра допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz Actros под управлением 39-летнего жителя Черновицкой области", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате аварии водитель автомобиля марки Opel Vectra и его 20-летний пассажир от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия.

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По данному факту правоохранители начали уголовное производство по статье Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, ведется следствие.

Ранее на проспекте Лобановского в Киеве произошло столкновение сразу четырех автомобилей.

Также сообщалось, что в Житомирском районе произошло ДТП с участием трех транспортных средств, что привело к госпитализации одного человека и перекрытию автотрассы.

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Источник: korrespondent.net